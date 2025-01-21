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Katil İsrail soykırıma devam ediyor! Cenin’e düzenlenen saldırıda can kaybı 9’a yükseldi

Katil İsrail soykırıma devam ediyor! Cenin'e düzenlenen saldırıda can kaybı 9’a yükseldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.01.2025 23:17
İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria'ya başlattığı saldırılarda can kaybı arttı. Cenin şehrine düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 9’a, yaralananların sayısı 40 yükseldi. Cenin Valisi Kamal Abu al-Rab, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Cenin’e yönelik saldırıları aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in hükümetten ayrılmaması için başlattığını belirterek, İsrail’in amacının Cenin’den başlayarak tüm mülteci kamplarını yok etmek olduğunu ifade etti.
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Katil İsrail soykırıma devam ediyor! Cenin’e düzenlenen saldırıda can kaybı 9’a yükseldi
Cenin’e düzenlenen saldırıda can kaybı 9’a yükseldi
Cenin'e düzenlenen saldırıda can kaybı 9’a yükseldi
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