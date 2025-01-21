Katil İsrail soykırıma devam ediyor! Cenin’e düzenlenen saldırıda can kaybı 9’a yükseldi

İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria'ya başlattığı saldırılarda can kaybı arttı. Cenin şehrine düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 9’a, yaralananların sayısı 40 yükseldi. Cenin Valisi Kamal Abu al-Rab, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Cenin’e yönelik saldırıları aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in hükümetten ayrılmaması için başlattığını belirterek, İsrail’in amacının Cenin’den başlayarak tüm mülteci kamplarını yok etmek olduğunu ifade etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN