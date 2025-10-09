Katil İsrail ordusu Gazze’nin kuzeyine geçmeye çalışan Filistinlilere saldırdı

Terör devleti İsrail ordusu, Gazze’de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasına rağmen güneyden Gazze Şeridi'nin kuzeyine geçmeye çalışan Filistinlileri engellemek için saldırı düzenledi.

