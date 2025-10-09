09 Ekim 2025, Perşembe

Haberler Dünya Videoları Katil İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyine geçmeye çalışan Filistinlilere saldırdı
Katil İsrail ordusu Gazze’nin kuzeyine geçmeye çalışan Filistinlilere saldırdı

Katil İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyine geçmeye çalışan Filistinlilere saldırdı

Giriş: 09.10.2025 16:30
Terör devleti İsrail ordusu, Gazze’de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasına rağmen güneyden Gazze Şeridi'nin kuzeyine geçmeye çalışan Filistinlileri engellemek için saldırı düzenledi.
