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Katil İsrail kan kusmaya devam ediyor! Cebaliye mülteci kampını vurdular! İşte bölgeden ilk görüntüler...

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Giriş: 31.10.2023 17:13
İsrail'in Gazze'deki Cebaliye mülteci kampına düzenlediği saldırıda onlarca kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İşte bölgeden ilk görüntüler...
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