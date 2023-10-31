31 Ekim 2023, Salı
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Katil İsrail kan kusmaya devam ediyor! Cebaliye mülteci kampını vurdular! İşte bölgeden ilk görüntüler...
İsrail'in Gazze'deki Cebaliye mülteci kampına düzenlediği saldırıda onlarca kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İşte bölgeden ilk görüntüler...