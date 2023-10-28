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Katil İsrail Gazze'de Endonezya Hastanesi çevresini vurdu

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Giriş: 28.10.2023 23:56
22 gündür katil İsrail'in Gazze'deki insanlık suçu bitmek bilmezken, bir hainlik daha yapılarak Endonezya Hastanesi ve çevresini vuruldu.
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