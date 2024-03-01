01 Mart 2024, Cuma
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Katil İsrail Gazze'de 30 bin kişiyi katletti! Güvenlik konseyi acil toplanıyor
İsrail güçlerinin Gazze kentinin güneyindeki Nablusi Kavşağı yakınında insani yardım almayı bekleyen Filistinlilere düzenlediği saldırıda çok sayıda kişi öldü.Konuyla ilgili Anadolu Ajansı muhabiri Enes Canlı ve Anadolu Ajansı Amerika haberleri müdürü Can Hasasu açıklamalarda bulundu. İşte haberin detayları...