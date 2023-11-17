Katil İsrail askerinden Batı Şeria'da camiye ses bombası

42 gündür Gazze'de masum sivilleri katleden İsrail, barbarlıkta sınır tanımıyor. Son olarak soysuzlar çetesi, Batı Şeria'da ezan okunan bir camiyi hedef alan İsrail askerleri içeriye ses bombası attı.

Gazze'yi kuşatma altına alan ve masum sivilleri katleden İsrail askerleri, son olarak Batı Şeria'da bir camiyi kalleşçe hedef aldılar.

Ezan okunduğu sırada camiye ses bombası atan soysuz İsrail askerleri, o anları da kayıt altında aldılar.

Alçak tavır Siyonist İsrail'in İslam düşmanlığını bir kez daha göstermiş oldu.