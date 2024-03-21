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Kate Middleton gizeminde yeni gelişme! Hastane kayıtlarına ulaşmaya çalışan 3 kişi hakkında soruşturma

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.03.2024 13:46
Galler Prensesi Kate Middleton hakkında son dönemde nerede olduğu konusunda çok sayıda spekülasyon yapılmıştı. Middleton'ın ocak ayında ameliyat olduğu klinikte görevli üç personel hakkında Prensesin tıbbi kayıtlarına ulaşmaya çalıştıkları iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.
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