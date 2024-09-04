05 Eylül 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Kassam Tugayları, İsrail saldırısında ölen esirlerin Netanyahu'ya ateşkes çağrısı yaptığı videoyu yayınladı

Kassam Tugayları, İsrail saldırısında ölen esirlerin Netanyahu'ya ateşkes çağrısı yaptığı videoyu yayınladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.09.2024 23:58
Güncelleme:04.09.2024 23:59
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Tel Aviv yönetimini suçlayan iki İsrailli esirin görüntülerini paylaştı. Kassam Tugaylarının Telegram'dan paylaştığı videoda, 1 Eylül'de cesetlerine ulaşılan Alexander Lobanov ve Carmel Gat adlı İsrailli esirler, içinde bulundukları durumdan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu sorumlu tuttu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kassam Tugaylarından esirlerin ateşkes çağrısı yaptığı video!
Kassam Tugaylarından esirlerin ateşkes çağrısı yaptığı video!
Tel Aviv sokaklarında Netanyahu öfkesi!
Tel Aviv sokaklarında Netanyahu öfkesi!
Yaptığı terliklerle Gazzeli çocukların yüzlerini güldürüyor!
Yaptığı terliklerle Gazzeli çocukların yüzlerini güldürüyor!
16 yaşındaki kızını gözleri önünde vurdular...
16 yaşındaki kızını gözleri önünde vurdular...
ABD’de liseye silahlı saldırı!
ABD'de liseye silahlı saldırı!
ABD olmasaydı, İsrail savaşı sürdüremezdi
"ABD olmasaydı, İsrail savaşı sürdüremezdi"
Menai Köprüsü operasyonu başladı mı?
"Menai Köprüsü operasyonu" başladı mı?
İsrail Philadelphi Koridoru’ndan çekilecek mi?
İsrail Philadelphi Koridoru'ndan çekilecek mi?
Tel Aviv sokakları yangın yerine döndü
Tel Aviv sokakları yangın yerine döndü
İsrailliler hükümete karşı isyanda! Çocuk katili işgalci komutan istifa etti
İsrailliler hükümete karşı isyanda! Çocuk katili işgalci komutan istifa etti
Rusya’dan Ukrayna’ya füzeli saldırı! 41 ölü
Rusya'dan Ukrayna'ya füzeli saldırı! 41 ölü
Ölen rehinenin görüntüleri yayınlandı
Ölen rehinenin görüntüleri yayınlandı
Daha Fazla Video Göster