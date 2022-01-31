Kargo uçağı kar fırtınasında böyle kaydı

Kar fırtınasında kayan uçak bagaj arabalarına çarptı. Görüntüler ABD'nin Chicago kentinden. ABD'deki kar fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor, uluslararası havalimanında bir jumbo jet kargo uçağı pistte kayarak içinde bagajların bulunduğu arabalara çarptı. Kimsenin yaralanmadığı kazada uçağın bir motorunun ve bazı bölümlerinin hasar gördüğü öğrenildi.

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