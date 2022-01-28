Kar yığınlarına dayanamayan çadırlar çöktü! Sığınmacı kamplarında 15 çocuk donarak öldü

Suriye'nin kuzeybatısında etkisini gösteren yoğun kar yağışı, sığınmacı kamplarındaki çok sayıda çadırın çökmesine neden oldu. Çoğu aile geceyi sıfırın altında, battaniyelerine sarılarak geçirmek zorunda kaldı. İlk belirlemelere göre 15 çocuk donarak hayatını kaybetti.

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