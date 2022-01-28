28 Ocak 2022, Cuma
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kar yığınlarına dayanamayan çadırlar çöktü! Sığınmacı kamplarında 15 çocuk donarak öldü
Suriye'nin kuzeybatısında etkisini gösteren yoğun kar yağışı, sığınmacı kamplarındaki çok sayıda çadırın çökmesine neden oldu. Çoğu aile geceyi sıfırın altında, battaniyelerine sarılarak geçirmek zorunda kaldı. İlk belirlemelere göre 15 çocuk donarak hayatını kaybetti.