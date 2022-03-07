Kar, tipi ve fırtına geliyor! İstanbul’a yoğun kar uyarısı | Uzman isim A Haber'de anlattı

Türkiye yeni bir soğuk hava dalgası altına giriyor. Perşembe gününden itibaren İstanbul'da 5 gün sürecek bir kar yağışı bekleniyor. Uzmanlara göre kar yağışı yoğun olacak. Sibirya üzerinden gelen Aybar fırtınası, çarşamba gününden itibaren Türkiye'yi etkisi altına alacak. Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri Marmara'da etkili olması beklenen kar yağışının Pazar günü etkisini kaybetmesi bekleniyor. Hangi bölgelerde yoğun kar yağışı bekleniyor? Meteoroloji Mühendisi ve A Haber Meteoroloji Danışmanı Esra Bayhan canlı yayınında havanın notlarını anlattı.

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