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Kanye West bu paylaşımı silmek zorunda kaldı! “Bizi ancak bir mucize kurtarabilir”

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Giriş: 15.10.2020 17:24
Güncelleme:15.10.2020 17:35
Türkiye’ye karşı düşmanlığı ile bilinen Ermeni asıllı Kim Kardashian’ın şarkıcı eşi Kanye West, Ermeni bir arkadaşının “Bizi ancak bir mucize kurtarabilir” sözlerine karşılık "Ermensitan’a dua ediyorum" diyerek sosyal medyadan paylaşmıştı. West büyük tepki görünce bu paylaşımını silmek zorunda kaldı.
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