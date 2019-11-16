Kabloları kesip engellemek istemişlerdi! Avrupa'nın göbeğinde ilk defa hoparlörlerden ezan okundu |Video

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bulunan Mavi Cami'de ilk defa ezan okundu. Ezan geçen hafta çatıdaki kablonun kesilmesi nedeniyle ertelenmişti. Ezanın okunduğunu gören Müslümanlar cep telefonlarıyla bu anları kayıt altına aldı.

Haftalardır mahalle sakinleri, Hollanda basını ve belediye ile yapılan görüşmelerin ardından okunan ezan bazı Müslümanların gözyaşlarına boğulmasına neden oldu.

Caminin Sözcüsü Nourdeen Wilderman, yaptığı açıklamada, ezan sesinin Hollanda'nın ve özellikle Amsterdam vatandaşlarının İslami terimlere karşı negatif ve olumsuz algılarını kıracağını söyledi. Bu yüzden ezanın hoparlörden verilmesinin çok önemli olduğunu ifade etti.

"BUGÜN ÇOK ÖZEL BİR GÜN"

Cami görevlisi Nancy ise "Bugün çok özel bir gün, çünkü ilk defa ezan okunacak. Müslüman ve Müslüman olmayan insanlar arasında ezanın bir bağ oluşturacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu. Öte yandan hoparlörden ezanın okunduğunu gören Müslümanlar o anları cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.

"GENEL OLARAK TEPKİLER OLUMLU"

Amsterdam'da ilk defa hoparlörden okunan ezanı dinlemek için dışarıda bekleyen cami cemaati ve semt sakinleri, ezanın okunuş anını cep telefonları ile kayıt altına aldı.

Caminin basın sözcüsü Nourdeen Wildeman, geçen hafta okunamayan ezanın bu hafta okunmasından mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

Hollanda'da camilerin yüzde 7'sinde ezanın yıllardır hoparlörden okunduğunu fakat bunun başkent Amsterdam'da bir ilk olduğuna dikkat çeken Wildeman, "Semt sakinlerinin ezanın hoparlörden okunmasına farklı tepkiler var. Eleştiriler olsa da genel olarak tepkiler olumlu. Ezanın okunacağını ilan ettiğimizde yaygara kopsa da bu daha çok semt sakinlerinden değil siyasetçilerden geldi" diye konuştu.

Wildeman, şunları söyledi:

"Biz Amsterdam'da yaşayan Müslümanlarız, burası bizim evimiz ve bu yüzden bu semtin de bir parçasıyız. Bu açıdan bakıldığında ezanın hoparlörden okunması bu semte ait olan bir şey aslında."

Ezanın hoparlörden okunması ile ilgili bilgilendirmeyi akşamı yaptıklarını ve ilk defa camiye gelenler olduğunu belirten Wildeman, "Burada da güzel tepkiler aldık ve çok olumlu geçti. Biz semtin ortasında bir camiyiz ve kapımız herkese açık" dedi.

CAMİNİN ÇATISINDAKİ KABLO KESİLMİŞTİ

Wildeman, diğer kentlerde yıllardır hoparlörden ezan okunan camilerin etrafındaki semt sakinlerinin zaman geçtikçe duruma alıştığını, Mavi Cami etrafında yaşayanların da durumu benimseyeceğini dile getirdi.

Semt sakinlerinden Ursula van Spronsen, şöyle konuştu:

"Okunan ezan kulağa çok hoş geliyor. Bugün özellikle ezanı dinlemeye geldim. Daha önce de cami açıldığında dinlemiştim, çok hoşuma gitmişti. Camiye çok yakın bir yerde oturuyorum, evimden çok fazla duyulmasa da her hafta dinleyebilirim."

Amsterdam'da bu duygu yaşamak için Bos en Lommer semtinden geldiğini söyleyen Samir El Kadaoui de ezanın hoparlörden okunmasının kendisinde farklı bir his oluşturduğunu da dile getirdi.

Geçen hafta ilk defa hoparlörden okunması beklenen ezan, caminin çatısına giden kablonun kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesilmesi sonucu engellenmişti.

Amsterdam'da ilk defa hoparlörden okunması beklenen ezan engellendi

1980'Lİ YILLARDAN BU YANA ANAYASAL HAK

Anayasada güvence altına alınarak dini inancın özgürce yaşanması öngörülen Hollanda'da, 1980'li yıllarda düzenlenen yasa ile ibadet sırasında dinlerin kendi inancına göre çağrı yapılmasına izin verildi.

Anayasa gereği yasaklama yetkisi olmayan belediyeler, sadece ezanın süresi ve sesin desibeli konusunda kısıtlama getirme yetkisine sahip.

Yaklaşık 500 cami bulunan Hollanda'nın farklı kentlerindeki bazı camilerde ezan yaklaşık 30 yıldır hoparlörden okunuyor. AA