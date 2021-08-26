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Kabil'de yaşanan izdihamı canlı yayında bu sözlerle anlattı: Hayatımda ilk kez karşılaştım! O dram inanılmazdı

A Haber
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Giriş: 26.08.2021 18:07
ABD, İngiltere ve Avustralya, Kabil Havalimanı'nda bulunan kalabalıkları, "yüksek seviye terör saldırısı tehdidi" gerekçesiyle bölgeden ayrılmaları konusunda uyardı. Öte yandan havalimanında devam eden tahliyeler nedeniyle izdiham yaşanıyor. Afganistan'da neler oluyor? Kabil'de bekleyiş sürüyor mu? Son gelişmeleri Kabil'de bulunan gazeteci Ahmet Mengli, A Haber canlı yayınında anlattı. Mengli, ailesini Türkiye'ye gönderdiğini belirterek Afganistan'da kalmaya karar verdiğini söyledi. Havalimanındaki izdihamı anlatan Mengli, "Havalimanı girişindeki o dram unutulmazdı. Yani hayatımda ilk kez böyle bir tecrübeyle karşılaştım." ifadelerini kullandı.
Yaşanan izdihamı canlı yayında anlattı: İlk kez... YAŞANAN İZDİHAMI CANLI YAYINDA ANLATTI: İLK KEZ...
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