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Kabil'de yaşanan izdihamı canlı yayında bu sözlerle anlattı: Hayatımda ilk kez karşılaştım! O dram inanılmazdı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 26.08.2021 Güncelleme Tarihi: 26.08.2021
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Kabil’de yaşanan izdihamı canlı yayında bu sözlerle anlattı: Hayatımda ilk kez karşılaştım! O dram inanılmazdı

ABD, İngiltere ve Avustralya, Kabil Havalimanı'nda bulunan kalabalıkları, "yüksek seviye terör saldırısı tehdidi" gerekçesiyle bölgeden ayrılmaları konusunda uyardı. Öte yandan havalimanında devam eden tahliyeler nedeniyle izdiham yaşanıyor. Afganistan'da neler oluyor? Kabil'de bekleyiş sürüyor mu? Son gelişmeleri Kabil'de bulunan gazeteci Ahmet Mengli, A Haber canlı yayınında anlattı. Mengli, ailesini Türkiye'ye gönderdiğini belirterek Afganistan'da kalmaya karar verdiğini söyledi. Havalimanındaki izdihamı anlatan Mengli, "Havalimanı girişindeki o dram unutulmazdı. Yani hayatımda ilk kez böyle bir tecrübeyle karşılaştım." ifadelerini kullandı.

Sesli dinlemek için tıklayınız.

Dünyanın gözü Afganistan'daki gelişmelerde. 14 Ağustos'tan bu yana Kabil'den 19 bin kişi tahliye edildi. ABD, İngiltere ve Avustralya, Kabil Havalimanı'nda bulunan kalabalıkları, "yüksek seviye terör saldırısı tehdidi" gerekçesiyle bölgeden ayrılmaları konusunda uyardı. Öte yandan havalimanında devam eden tahliyeler nedeniyle izdiham yaşanıyor.

Kabil’de yaşanan izdihamı canlı yayında bu sözlerle anlattı: Hayatımda ilk kez karşılaştım! O dram inanılmazdı

Peki Afganistan'da neler oluyor? Kabil'de bekleyiş sürüyor mu? Son gelişmeleri Kabil'de bulunan gazeteci Ahmet Mengli, A Haber canlı yayınında anlattı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Kabil’de yaşanan izdihamı canlı yayında bu sözlerle anlattı: Hayatımda ilk kez karşılaştım! O dram inanılmazdı

"KALMAYA KARAR VERDİM"

Ben şahsım olarak burada kalmaya ve görevime devam etmeye karar verdim. Aslında sıra geldi havalimanına girdik girişimiz biraz zor oldu. Ailece oraya gittik. Ailem eşim ve 4 çocuğum Türkiye'de şu anda sağlıklı bir şekilde oraya ulaştılar.

Kabil’de yaşanan izdihamı canlı yayında bu sözlerle anlattı: Hayatımda ilk kez karşılaştım! O dram inanılmazdı

"KAPIDA BİNLERCE İNSAN BEKLİYOR"

Havalimanı girişindeki o dram unutulmazdı. Yani hayatımda ilk kez böyle bir tecrübeyle karşılaştım. Hala da aynı durum devam ediyor. Şu anda da havalimanı kapısında binlerce insan var. Şu anda o izdiham yaşanıyor.

Kabil’de yaşanan izdihamı canlı yayında bu sözlerle anlattı: Hayatımda ilk kez karşılaştım! O dram inanılmazdı

SALDIRI TEHİDİ

İzdihamla birlikte Taliban, DEAŞ militanları tarafından herhangi bir saldırı olabilme durumu olduğunu söylüyor. Yakaladıkları bir militanın sorgulama sonrası verdiği bilgilere göre de orada kapsamlı bir saldırı olma durumu olduğunu söylüyor. O nedenle de şu an oraya birçok insanın gitmesini engellemeye çalışıyor.

Kabil’de yaşanan izdihamı canlı yayında bu sözlerle anlattı: Hayatımda ilk kez karşılaştım! O dram inanılmazdı

Halihazırda insanlar tedirgin. Binlerce kişiden bahsediyoruz. 1 kişinin geçebileceği bir mesafeden teker teker içeriye geçmeleri gerekiyor. Bu insanların dökümantasyonu ellerindeki evrakların kontrolünden sonra içeri alınması gerekiyor. Türk vatandaşlarına gelince böyle bir durum değil. Ben oraya gittiğimde Türkiye Cumhuriyeti pasaportu gösterdiğimde Türk askerleri ve oradaki özel harekat bize yol açtı. Biz oraya gittiğimizde içeriye aldılar. Tabii bu kolay olmadı.

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