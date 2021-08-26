Kabil’de yaşanan izdihamı canlı yayında bu sözlerle anlattı: Hayatımda ilk kez karşılaştım! O dram inanılmazdı

SALDIRI TEHİDİ

İzdihamla birlikte Taliban, DEAŞ militanları tarafından herhangi bir saldırı olabilme durumu olduğunu söylüyor. Yakaladıkları bir militanın sorgulama sonrası verdiği bilgilere göre de orada kapsamlı bir saldırı olma durumu olduğunu söylüyor. O nedenle de şu an oraya birçok insanın gitmesini engellemeye çalışıyor.