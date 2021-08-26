Kabil'de yaşanan izdihamı canlı yayında bu sözlerle anlattı: Hayatımda ilk kez karşılaştım! O dram inanılmazdı
ABD, İngiltere ve Avustralya, Kabil Havalimanı'nda bulunan kalabalıkları, "yüksek seviye terör saldırısı tehdidi" gerekçesiyle bölgeden ayrılmaları konusunda uyardı. Öte yandan havalimanında devam eden tahliyeler nedeniyle izdiham yaşanıyor. Afganistan'da neler oluyor? Kabil'de bekleyiş sürüyor mu? Son gelişmeleri Kabil'de bulunan gazeteci Ahmet Mengli, A Haber canlı yayınında anlattı. Mengli, ailesini Türkiye'ye gönderdiğini belirterek Afganistan'da kalmaya karar verdiğini söyledi. Havalimanındaki izdihamı anlatan Mengli, "Havalimanı girişindeki o dram unutulmazdı. Yani hayatımda ilk kez böyle bir tecrübeyle karşılaştım." ifadelerini kullandı.
Dünyanın gözü Afganistan'daki gelişmelerde. 14 Ağustos'tan bu yana Kabil'den 19 bin kişi tahliye edildi. ABD, İngiltere ve Avustralya, Kabil Havalimanı'nda bulunan kalabalıkları, "yüksek seviye terör saldırısı tehdidi" gerekçesiyle bölgeden ayrılmaları konusunda uyardı. Öte yandan havalimanında devam eden tahliyeler nedeniyle izdiham yaşanıyor.
Peki Afganistan'da neler oluyor? Kabil'de bekleyiş sürüyor mu? Son gelişmeleri Kabil'de bulunan gazeteci Ahmet Mengli, A Haber canlı yayınında anlattı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"KALMAYA KARAR VERDİM"
Ben şahsım olarak burada kalmaya ve görevime devam etmeye karar verdim. Aslında sıra geldi havalimanına girdik girişimiz biraz zor oldu. Ailece oraya gittik. Ailem eşim ve 4 çocuğum Türkiye'de şu anda sağlıklı bir şekilde oraya ulaştılar.
"KAPIDA BİNLERCE İNSAN BEKLİYOR"
Havalimanı girişindeki o dram unutulmazdı. Yani hayatımda ilk kez böyle bir tecrübeyle karşılaştım. Hala da aynı durum devam ediyor. Şu anda da havalimanı kapısında binlerce insan var. Şu anda o izdiham yaşanıyor.
SALDIRI TEHİDİ
İzdihamla birlikte Taliban, DEAŞ militanları tarafından herhangi bir saldırı olabilme durumu olduğunu söylüyor. Yakaladıkları bir militanın sorgulama sonrası verdiği bilgilere göre de orada kapsamlı bir saldırı olma durumu olduğunu söylüyor. O nedenle de şu an oraya birçok insanın gitmesini engellemeye çalışıyor.
Halihazırda insanlar tedirgin. Binlerce kişiden bahsediyoruz. 1 kişinin geçebileceği bir mesafeden teker teker içeriye geçmeleri gerekiyor. Bu insanların dökümantasyonu ellerindeki evrakların kontrolünden sonra içeri alınması gerekiyor. Türk vatandaşlarına gelince böyle bir durum değil. Ben oraya gittiğimde Türkiye Cumhuriyeti pasaportu gösterdiğimde Türk askerleri ve oradaki özel harekat bize yol açtı. Biz oraya gittiğimizde içeriye aldılar. Tabii bu kolay olmadı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ösym.gov.tr giriş: YKS 2021 yerleştirme sonuçları açıklandı mı? Üniversite tercihleri ne zaman açıklanır?
- Açık Lise 1. dönem kayıt yenileme tarihi açıklandı mı? AÖL lise yeni kayıt tarihleri belli oldu mu?
- Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Avrupa Ligi gruplar ne zaman belli olacak? Fenerbahçe ve Galatasaray...
- İŞKUR okullara temizlik ve güvenlik personeli alımı ne zaman? İŞKUR temizlik personeli alım başvuruları başladı mı?
- Çalışmayana 429 TL ödeme yapılıyor! Yüzde 100 artış yaşandı! Memur ve emekliye ödemeler...
- KYK yurt başvuruları başladı mı? 2021-2022 KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor?
- ÖSYM SON DAKİKA: Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı?
- Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı yayın nasıl, nereden izlenir? Beşiktaş'ın rakipleri...
- Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman başlayacak? Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda, şifresiz mi olacak?
- AÖF 2. üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2021 AÖF ikinci üniversite kayıtları başladı mı? Harç ücretleri...
- YÖK Başkanı son dakika açıkladı! Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 2021-2022 üniversiteler ayın kaçında açılacak?
- Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK ile 2021-2022 üniversiteler hangi tarihte açılır?