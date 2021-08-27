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Kabil havalimanı saldırısının ardından gözler Joe Biden'a çevrildi! Eleştiri oklarının hedefinde

A Haber
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Giriş: 27.08.2021 16:28
Önce Amerikan askerlerinin çekilmesiyle Taliban'ın kontrolü ele geçirmesi hemen ardından da Kabil Havalimanı'nda art arda yaşanan patlamalarda yaşamını yitiren 13 Amerikan askeri. Aleştiri okları ABD Başkanı Joe Biden'ın "Afganistan" politikasına çevrildi. Don durumu Florida'dan akademisyen Bülent Yavuz A Haber'de anlattı.
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