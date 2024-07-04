Joe Biden seçim yarışından çekilecek mi? Beyaz Saray noktayı koydu!

ABD'de mevcut Başkan Biden'ın seçim yarışından çekilip çekilmeyeceğine ilişkin tartışmalara, Beyaz Saray noktayı koydu. Beyaz Saray sözcüsü, demokrat liderin adaylıktan kesinlikle çekilmeyeceğini öne sürdü. ancak abd basını ise bambaşka bir iddiayı gündeme taşıdı.

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