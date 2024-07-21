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Joe Biden adaylıktan çekildi

Joe Biden adaylıktan çekildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.07.2024 21:11
ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'da gerçekleşecek seçimler için adaylıktan çekildiğini duyurdu.
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Joe Biden adaylıktan çekildi
Joe Biden adaylıktan çekildi
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