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Japonya’da yoğun kar yağışı: 14 ölü

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Giriş: 26.12.2022 08:56
Japonya'da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışının yol açtığı afet ve kazalarda ölü sayısı 14'e yükseldi. Yetkililer halka "dışarı çıkmayın" uyarısı yaptı.
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Japonya’da yoğun kar: 14 ölü
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