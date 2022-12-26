Japonya’da yoğun kar yağışı: 14 ölü

Japonya'da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışının yol açtığı afet ve kazalarda ölü sayısı 14'e yükseldi. Yetkililer halka "dışarı çıkmayın" uyarısı yaptı.

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