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21.04.2020

İtalya'nın Venedik şehrinde muhteşem görüntü: Kristal berraklığa ulaştı | Video

Corona virüs salgını (Covid-19) ile tarihinin en sessiz günlerini yaşayan İtalya’da turistlerin yokluğu çevre kirliğinin azalmasını sağladı. Dünyanın en turistik bölgelerinden biri olan Venedik, bomboş meydanlarından daha çok kanallarının berraklığıyla dikkat çekmeye başladı. Deniz canlıları daha önce çamurlu yeşil bir görünüme sahip olan suya geri döndü. İşte Venedik’ten muhteşem görüntüler…

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