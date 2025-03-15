15 Mart 2025, Cumartesi
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İtalya'nın orta kesimi sular altında kaldı! Evlerden çıkılmama çağrısı yapıldı
İtalya'nın Toskana ve Emilia-Romagna bölgelerinde etkili olan şiddetli yağış, sel ve taşkınlara yol açtı. Çok sayıda kişi mahsur kaldı. İtfaiye ekipleriyle birlikte sivil vatandaşlar da kurtarma çalışmalarına katıldı. Bölgedeki tehlike nedeniyle kırmızı alarm verilirken, vatandaşlara evlerinden çıkmamaları çağrısı yapıldı.