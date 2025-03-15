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İtalya’nın orta kesimi sular altında kaldı! Evlerden çıkılmama çağrısı yapıldı

İtalya'nın orta kesimi sular altında kaldı! Evlerden çıkılmama çağrısı yapıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.03.2025 20:30
İtalya'nın Toskana ve Emilia-Romagna bölgelerinde etkili olan şiddetli yağış, sel ve taşkınlara yol açtı. Çok sayıda kişi mahsur kaldı. İtfaiye ekipleriyle birlikte sivil vatandaşlar da kurtarma çalışmalarına katıldı. Bölgedeki tehlike nedeniyle kırmızı alarm verilirken, vatandaşlara evlerinden çıkmamaları çağrısı yapıldı.
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İtalya’nın orta kesimi sular altında kaldı! Evlerden çıkılmama çağrısı yapıldı
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