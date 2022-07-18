İtalyan polisi ünlü futbolcuyu suçlu sandı!  Bakayoko’yu araçtan indirip üst araması yaptılar

İtalya'da polis, Milan takımında forma giyen Tiémoué Bakayoko'yu aradıkları suçlu zannetti. Aracından indirirerek yaka paça üst araması yaptı. Ancak gerçek çok geçmeden açığa çıktı. Durdurdukları kişinin ünlü futbolcu Bakayoko olduğunu öğrenen polislerin yaşadığı şaşkınlık ise kameralara bakın nasıl yansıdı.

Önce suçlu sanıp aracını durdular, gerçek anlaşılınca şok yaşarak özür dilediler. İtalya'da polis, birinci futbol ligi takımlarından Milan'da forma giyen Tiémoué Bakayoko'yu aradıkları suçlu zannedince olanlar oldu.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, polis 3 Temmuz'da ünlü futbolcunun camından silah doğrultarak arabadan indirdi.

Polislerden birinin, üst araması yapan meslektaşını, uyarmasıyla aradıkları kişinin Milanlı Bakayoko olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

Ve böylece polislerin biraz da şaşkınlıkla ünlü futbolcudan özür dileyip, kendisini serbest bıraktıkları kaydedildi.

Bakayoko'ya üst araması yapılan o anlar, trafikte bir kişi tarafından kayda alındı.

Görüntülerin kısa süre önce sosyal medyada paylaşılmasıyla olay basına yansıdı.

Bazı kullanıcılar, İtalyan polisinin bu sert tavrının durdurdukları kişinin siyahi olmasından kaynaklandığını ve bunun ırkçılık olduğu yorumunu yaptı.