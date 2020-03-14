İtalya'dan korkunç haber! Çin bile böylesini yaşamamıştı | Video

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 145 bini geçti. DSÖ, salgının merkezinin artık Avrupa olduğunu duyururken, İtalya'dan gelen "bir günde 250 kişi öldü" açıklaması koronavirüste en kötü günün yaşanmasına sebep oldu. Zira Çin'de bile, bir günde en fazla ölüm vakasının yaşandığı 23 Şubat'ta 150 kişi hayatını kaybetmişti.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını hızla yayılmaya devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Çin'de vaka ve ölü sayısının kademeli olarak azalmasını ve Avrupa'da da tam tersi hızla artmasını göz önüne alarak, virüsün merkez üssünün artık Avrupa olduğunu açıkladı.

İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI BİR GÜNDE 250 ARTTI

İtalya'dan dün akşam saatlerinde gelen bir haber herkesi dehşete düşürdü. Kovid-19'da ölenlerin sayısı bir günde 250 kişi artarak 1266'ya, toplam vaka sayısı ise 17 bin 660'a yükseldi.

ÇİN'İ SOLLADI

İtalya'da bir gündeki bu artış, virüsün ortaya çıktığı Çin'i bile geride bıraktı. Her ne kadar bazı kesimler Pekin yönetiminin gerçek rakamları açıklamadığını iddia etse de, resmi açıklamalar baz alındığında; Çin'de virüsün ortaya çıktığı ilk günden bu güne kadar geçen zamanda, bir günde en fazla ölümün olduğu tarih 23 Şubat 2020. Bu tarihte Çin'de virüs salgını sebebiyle sadece 150 kişi hayatını kaybetti.

DÜNYA GENELİNDE 145 BİNİ GEÇTİ

Kovid-19 görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısını 146 bin 305 olarak güncelledi.

Siteye göre, Kovid-19 nedeniyle toplam 5 bin 541 kişi öldü, 72 bin 553 kişi ise iyileşti.

Çin ana karasında 3 bin 193, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 4, İtalya'da 1266, İran'da 611, İspanya'da 133, Güney Kore'de 72, Fransa'da 79, ABD'de 50, Japonya'da 28, İngiltere'de 11, Irak'ta 9, İsviçre'de 11, Almanya'da 8, Hollanda'da 10, San Marino'da 5, Filipinler'de 8, Endonezya'da 4, Avustralya'da 3, Belçika'da 3, Lübnan'da 3, Yunanistan'da 3, Mısır'da 2, Polonya'da 2, Hindistan'da 2, Arjantin'de 2, Cezayir'de 2, Kanada, İsveç, Norveç, Avusturya, İrlanda, Tayland, Tayvan, Lüksemburg, Panama, Arnavutluk, Bulgaristan, Ekvador, Azerbaycan, Fas, Ukrayna, Guyana ve Sudan'da birer kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Çin ana karasında 80 bin 824, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 138 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 53 kişide Kovid-19 tespit edildi.

"Worldometer"deki diğer ülke ve bölgelerdeki vaka sayıları şöyle:

"İtalya 17 bin 660, İran 11 bin 364, Güney Kore 8 bin 86, İspanya 5 bin 232, Almanya 3 bin 675, Fransa 3 bin 661, ABD 2 bin 329, Japonya 1434, İsviçre 1359, Norveç 1002, İsveç 821, Hollanda 804, Danimarka 827, İngiltere 798, Avusturya 602, Belçika 559, Katar 320, Bahreyn 210, Kanada 200, Singapur 200, Avustralya 199, Malezya 197, Yunanistan 190, Finlandiya 156, İsrail 154, Brezilya 151, Çekya 150, Slovenya 141, İzlanda 138, Portekiz 112, Estonya 109, Irak 101, Kuveyt 100, Filipinler 98, Romanya 97, Endonezya 96, Lübnan 93, Mısır 93, İrlanda 90, Suudi Arabistan 86, Birleşik Arap Emirlikleri 85, Polonya 84, Hindistan 83, San Marino 80, Estonya 79, Tayland 75, Vietnam 49, Rusya 45, Şili 43, Sırbistan 41, Lüksemburg 38, Peru 38, Cezayir 37, Hırvatistan 37, Brunei 37, Panama 36, Filistin 35, Arjantin 34, Arnavutluk 33, Slovakya 32, Bulgaristan 31, Gürcistan 30, Pakistan 28, Belarus 27, Ekvador 26, Kosta Rika 26, Macaristan 25, Güney Afrika 24, Senegal 21, Umman 19, Bosna Hersek 18, Malta 18, Letonya 17, Tunus 16, Kolombiya 16, Azerbaycan 15, Ermenistan 15, Meksika 15, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Rum Yönetimi 14, Kuzey Makedonya 14, Afganistan 10, Bolivya 10, Maldivler 9, Faroe Adaları 9, Fas 8, Jamaika 8, Kamboçya 7, Litvanya 7, Yeni Zelanda 6, Sri Lanka 6, Fransız Guyanası 6, Kazakistan 6, Martinik 6, Moldova 6, Paraguay 6, Dominik Cumhuriyeti 5, Reunion Adası 5, Türkiye 5, Küba 4, Lihtenştayn 4, Uruguay 4, Ukrayna 3, Bangladeş 3, Manş Adaları 3, Fransız Polinezyası 3, Porto Riko 3, Monako 2, Nijerya 2, Aruba 2, Burkina Faso 2, Kamerun 2, Demokratik Kongo Cumhuriyeti 2, Gana 2, Honduras 2, Saint Martin 2, Venezuela 2, Guyana 1, Sudan 1, Andorra 1, Ürdün 1, Nepal 1, Antigua ve Barbuda 1, Butan 1, Cayman Adaları 1, Fildişi Sahili 1, Curaçao 1, Etiyopya 1, Gabon 1, Cebelitarık 1, Guadelup 1, Guatemala 1, Gine 1, Vatikan 1, Kenya 1, Moritanya 1, Moğolistan 1, St. Barth 1, Saint Lucia 1, St. Vincent Grenadines 1, Surinam 1, Esvatini 1, Togo 1, Trinidad ve Tobago 1."