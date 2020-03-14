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Corona virüs ölümlerinde son rakam ürkütücü! İşte Corona virüste son durum
İran'da corona virüsten ölenlerin sayısı bir günde 97 kişi artarak 611'e yükseldi. Yunanistan'da corona virüs nedeniyle ikinci ölüm gerçekleşti. İtalya'da yeni tip Corona virüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı 250 kişi artarak, 1266'ya yükseldi. Fransa'da ise salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a, enfekte sayısı 3 bin 661'e yükseldi. ABD'de ise teyid edilen yeni tip Corona virüs (Covid-19) vakasının 1700'e yaklaştığı, ölü sayısının ise 41 olduğu belirtildi. Ekvador'da da coronavir��s nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.
Giriş Tarihi: 14.03.2020 11:39 Güncelleme Tarihi: 14.03.2020 13:29
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Yunanistan'da corona virüsten bir ölüm daha! İşte Corona virüste son durum
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Yunanistan'da corona virüsten bir ölüm daha! İşte Corona virüste son durum
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Yunanistan'da corona virüsten bir ölüm daha! İşte Corona virüste son durum
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Yunanistan'da corona virüsten bir ölüm daha! İşte Corona virüste son durum
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Yunanistan'da corona virüsten bir ölüm daha! İşte Corona virüste son durum