14 Mart 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA

Corona virüs ölümlerinde son rakam ürkütücü! İşte Corona virüste son durum

İran'da corona virüsten ölenlerin sayısı bir günde 97 kişi artarak 611'e yükseldi. Yunanistan'da corona virüs nedeniyle ikinci ölüm gerçekleşti. İtalya'da yeni tip Corona virüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı 250 kişi artarak, 1266'ya yükseldi. Fransa'da ise salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a, enfekte sayısı 3 bin 661'e yükseldi. ABD'de ise teyid edilen yeni tip Corona virüs (Covid-19) vakasının 1700'e yaklaştığı, ölü sayısının ise 41 olduğu belirtildi. Ekvador'da da coronavir��s nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.

Giriş Tarihi: 14.03.2020 11:39 Güncelleme Tarihi: 14.03.2020 13:29
  • 1
  • 14
Yunanistan'da corona virüsten bir ölüm daha! İşte Corona virüste son durum
Yunanistan'da corona virüsten bir ölüm daha! İşte Corona virüste son durum

İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI 1266'YA YÜKSELDİ

Ülkede, 3 hafta önce patlak veren Covid-19 nedeniyle bilanço ağırlaşmaya devam ederken, bugün bir günde kaydedilen en yüksek ölüm sayısına ulaşıldı.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, başkent Roma'da düzenlediği basın toplantısında, ülke genelindeki Covid-19 vakalarına ilişkin son durumu paylaştı.

  • 2
  • 14
Yunanistan'da corona virüsten bir ölüm daha! İşte Corona virüste son durum
Yunanistan'da corona virüsten bir ölüm daha! İşte Corona virüste son durum

Ülkede mevcut Corona virüs vaka sayısının 14 bin 955'e çıktığını ifade eden Borrelli, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Corona virüs bulaşanların toplam sayısının ise 17 bin 660 olduğunu bildirdi.

Borrelli, ölü sayısının düne göre 250 kişi daha arttığını ve toplam sayının 1266'ya yükseldiğini belirtti.

Sivil Savunma Genel Müdürü, toplam ölü sayısından 890'ının virüsten en çok etkilenen kuzeydeki Lombardiya Bölgesi'nden olduğunu kaydetti.
Borrelli, dün 1258 olarak açıkladığı iyileşenlerin sayısının bugün 181 kişi daha artarak 1439'a ulaştığını duyurdu.

  • 3
  • 14
Yunanistan'da corona virüsten bir ölüm daha! İşte Corona virüste son durum
Yunanistan'da corona virüsten bir ölüm daha! İşte Corona virüste son durum

İtalya Yüksek Sağlık Kurumu Başkanı Silvio Brusaferro da hayatını kaybedenlerin ortalama yaşının 80 olduğunu bildirdi.

Diğer yandan, Lombardiya Bölgesel Yönetim Başkanı Attilio Fontana, ilk kırmızı bölge ilan edilerek karantinaya alınan Lodigiano'da bugün vaka sayısında hiç artış olmadığını bildirdi.

Corona virüs, İtalya'da en çok yaşlıları etkilerken, La Repubblica gazetesinin haberinde de kuzeydeki Torino'da 97 yaşında bir erkek hastanın 7 günde iyileştiği ifade edildi.

  • 4
  • 14
Yunanistan'da corona virüsten bir ölüm daha! İşte Corona virüste son durum
Yunanistan'da corona virüsten bir ölüm daha! İşte Corona virüste son durum

EKVADOR'DA İLK ÖLÜM GERÇEKLEŞTİ

Latin Amerika ülkesi Ekvador'da yeni tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle 70 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti.

Ülkede Covid-19 taşıdığı tespit edilen ilk hastanın ölümü, başkent Quito'da basın toplantısı düzenleyen Ekvador Sağlık Bakanı Catalina Andramuno tarafından duyuruldu.

Andramuno ayrıca 3 yeni coronavirüs vakası daha görüldüğünü ve Ekvador'daki Covid-19 vakalarının sayısının 23'e yükseldiğini söyledi.

Ekvador'da koronavirüs nedeniyle ölen 70 yaşındaki kadın, birkaç hafta önce İspanya'dan ülkesine dönmüş, 29 Şubat'ta yapılan kontrolde Covid-19 taşıdığı tespit edilmişti.

  • 5
  • 14
Yunanistan'da corona virüsten bir ölüm daha! İşte Corona virüste son durum
Yunanistan'da corona virüsten bir ölüm daha! İşte Corona virüste son durum

MORİTANYA'DA İLK CORONAVİRÜS VAKASI

Batı Afrika ülkesi Moritanya'da, ilk yeni tip coronavirüs (Covid-19) vakasının tespit edildiği bildirildi.

Moritanya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 9 Mart'ta başkent Novakşot'a gelen ve o tarihten bu yana karantinada tutulan bir Avrupa ülkesi vatandaşında dün yeni tip coronavirüs olduğu belirlendi.

Sağlık Bakanı Nezir Hamid iki gün önce ülkesinde koronavirüs vakası bulunmadığını açıklamıştı.

Moritanya'nın komşuları Tunus, Fas ve Libya, virüsle mücadele kapsamında dün ülke genelinde okulların tatil edildiğini açıklamıştı.

Afrika kıtasında Moritanya ile birlikte Sudan, Gine, Etiyopya, Kenya, Gabon, Fildişi Sahili, Gana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Burkina Faso, Mısır, Cezayir, Nijerya, Senegal, Kamerun, Tunus, Güney Afrika ve Fas'ta da Kovid-19 vakaları görüldü.

Kıtadaki 189 virüs vakasının 4'ü ölümle sonuçlandı.