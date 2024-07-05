İtalya’daki Etna ve Stromboli Yanardağı’nda hareketlilik sürüyor: Uçuşlar askıya alındı

İtalya’daki Etna ve Stromboli Yanardağı’nda meydana gelen patlamaların ardından lav ve kül püskürtmeleri nedeniyle Sicilya Adası’nda alarm seviyesi yükseltildi, Catania-Fontanarossa Havaalanı’nda uçuşlar çift yönlü olarak askıya alındı.

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