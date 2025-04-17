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İtalya’da teleferik kazası: 4 ölü, 1 yaralı

İtalya’da teleferik kazası: 4 ölü, 1 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.04.2025 22:30
İtalya’nın güneyindeki Napoli kentinin 45 kilometre güneydoğusunda yer alan Monte Faito Dağı’na yolcu taşıyan teleferiğin kabinlerinden biri kablosunun kopması sonucu yere çakıldı. Kazada, 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır şekilde yaralandı. Dağın eteğine yakın bir noktada havada asılı kalan başka bir kabindeki 16 yolcu, kurtarma ekipleri tarafından tahliye edildi.
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İtalya’da teleferik kazası: 4 ölü, 1 yaralı
İtalya’da teleferik kazası: 4 ölü, 1 yaralı
İtalya’da teleferik kazası: 4 ölü, 1 yaralı
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