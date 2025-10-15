İtalya’da İsrail Milli Takımı protestosu: "İsrail, FİFA’dan atılsın"

İtalya’da polis, İtalya ve İsrail arasında oynanan Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçı sırasında İsrail Milli Takımı’nı protesto eden göstericilere müdahale etti.

