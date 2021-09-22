22 Eylül 2021, Çarşamba
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İtalya ve İspanya'da 'yanardağ' paniği! Etna lav püskürttü La Palma adası alevlere teslim
İspanya'nın güneybatısındaki La Palma adasında faaliyete geçen yanardağ korku ve paniğe neden oldu. Bir taraftan da, İtalya'nın Sicilya Adası’ndaki Etna yanardağı üç hafta aradan sonra yeniden kül ve lav püskürttü. Ayrıntıları A Haber muhabiri Dündar Keşaplı aktardı.