02 Ekim 2023, Pazartesi
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İsviçre kiliselerinde istismar skandalı! Binden fazla istismar vakası
İsviçre'deki Katolik Kilisesi'nde son 70 yılda binden fazla istismar vakası belgelendi. Durum üzerine kilise görevlileri görevlerinden ayrılmaya başladı. İstismar vakalarını ortaya çıkaran araştırma ekibi ise "Vakalar buzdağının görünen yüzü" açıklamasında bulundu.