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İsviçre kiliselerinde istismar skandalı! Binden fazla istismar vakası

A Haber
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Giriş: 02.10.2023 09:11
İsviçre'deki Katolik Kilisesi'nde son 70 yılda binden fazla istismar vakası belgelendi. Durum üzerine kilise görevlileri görevlerinden ayrılmaya başladı. İstismar vakalarını ortaya çıkaran araştırma ekibi ise "Vakalar buzdağının görünen yüzü" açıklamasında bulundu.
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İsviçre kiliselerinde istismar skandalı!
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