İşte yüzen hapishanenin içi

İngiltere'de düzensiz göçmenler için inşa edilen geminin içi görüntülendi. Ortasındaki avlu ve soğuk görünümü sebebiyle yüzen hapishane olarak nitelenen gemi, küçük odaları ile dikkati çekiyor.

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