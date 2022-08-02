İşte Pelosi'nin uçağının Tayvan'a iniş yaptığı anlar! Milyonlar merakla izledi

Dünyanın merakla takip ettiği ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin içinde olduğu uçak Tayvan'a indi. Çin medyası Çin'e ait savaş uçaklarının Tayvan Boğazı'nı geçtiği de bildirilirken, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin, olası Tayvan ziyareti kışkırtıcı niteliktedir" dedi. Peki Pelosi neden Tayvan'ı ziyaret etti? ABD ile Çin arasında savaş mı çıkacak? İşte detaylar...