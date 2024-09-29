29 Eylül 2024, Pazar
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İşte İsrail'in Nasrallah suikast simülasyonu
İsrail, Lübnan'da 80 ton bomba kullandığı operasyon sonucu Hizbullah liderlerinden Hasan Nasrallah'ı öldürdü. Nasrallah'ın öldürüldüğü suikastla ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ederken, Al Arabiya kanalı olayla ilgili bir simülasyon yayınladı.