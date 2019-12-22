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22.12.2019

İşte Fransa'da basın özgürlüğü! Fransız polisi gazeteciye saldırdı

Fransa’da olaylar durulmuyor. Sarı yeleklilerin gösterilerinin ardından çok sayıda sektör çalışanı, Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformuna tepki göstermek amacıyla ülke genelinde süresiz grev başlatmıştı. 5 Aralık'ta başlayan greve, protestolar eşlik etmiş ve grevin ilk günü sokağa dökülenlerin sayısı 800 bini bulmuştu. Sokaklar adeta savaş alanına dönen Fransa’da polis ise göstericilere müdahalesinde insan haklarını hiçe sayıyor. Son olarak Fransız polisi basın özgürlüğünü de askıya aldı. Fransız polisi olayları görüntülemek isteyen bir foto muhabirini darp etti. Çektiği fotoğrafları göstermesini isteyen Fransız polisi, fotoğrafları zorla sildirmeye çalıştı. O anlar kameraya böyle yansıdı.

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