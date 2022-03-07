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İşte en kötü senaryoda Ukrayna haritası

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Giriş: 07.03.2022 23:35
A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına katılan Emekli Tuğgeneral Osman Gazi Kandemir Rusya - Ukrayna krizinde Ukrayna için yaşanabilecek en kötü senaryoyu harita üzerinden izleyicilerle paylaştı. Haritadaki durumda Ukrayna'nın küçük bir yere hapsedildiğini söyleyen Kandemir, bu durumun biraz ütopik olduğunun altını çizdi. Kandemir bölgedeki olası senaryolar hakkında da öngörülerde bulundu. İşte detaylar... .
İşte en kötü senaryoda Ukrayna haritası
İşte en kötü senaryoda Ukrayna haritası
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