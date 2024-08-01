İstanbull'da Haniye suikastı protesto edildi!

Fatih Camisi'nde akşam namazını kıldıktan sonra avluda toplanan grup, "Milyonlarca şehitle Kudüs'e yürüyoruz" yazılı pankart açtı. Buradan hareket eden kalabalık, Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak İsrail aleyhine sloganlar attı. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye suikastını protesto etti. İşte o drone görüntüleri...

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