İstanbul’da Pakistan-Afganistan görüşmeleri

Pakistan ve Afganistan arasında 11 Ekim’de başlayan çatışmaların ardından ilan edilen ateşkese rağmen bölgede silah sesleri dinmemişti. Taraflar, krizi çözmek amacıyla İstanbul’da masaya oturdu. Beş gün süren yoğun görüşmelerde, sınır güvenliği ve mültecilerin durumu ele alındı. Peki, zirveden nasıl bir sonuç çıktı? Ayrıntıları A Haber muhabiri Fakhur Rahman aktardı.

