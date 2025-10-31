31 Ekim 2025, Cuma

İstanbul'da Pakistan-Afganistan görüşmeleri

İstanbul'da Pakistan-Afganistan görüşmeleri

Giriş: 31.10.2025 13:10
Pakistan ve Afganistan arasında 11 Ekim’de başlayan çatışmaların ardından ilan edilen ateşkese rağmen bölgede silah sesleri dinmemişti. Taraflar, krizi çözmek amacıyla İstanbul’da masaya oturdu. Beş gün süren yoğun görüşmelerde, sınır güvenliği ve mültecilerin durumu ele alındı. Peki, zirveden nasıl bir sonuç çıktı? Ayrıntıları A Haber muhabiri Fakhur Rahman aktardı.
