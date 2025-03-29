İsrailli yerleşimcilerden Filistinli aileye vahşi saldırı!

Batı Şeria'daki El Halil kentinin güneyinde yer alan Masafer Yatta'da maskeli İsrailli yerleşimciler, bir köydeki Filistinli aileyi hedef aldı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntülerde, maskeli yerleşimcilerin ellerindeki taş ve sopalarla bir eve geldiği, daha sonra baba ile oğluna vahşice saldırdığı görüldü. Korkunç saldırının ardından baba ile oğlu ağır yaralandı. Babanın beyin kanaması ve kafatası kırıkları nedeniyle sağlık durumunun ciddi olduğu ve ameliyata alındığı öğrenildi. İsrail askerleri ise Filistinlilerin Yahudi yerleşimcilere saldırdığını iddia ederek köydeki 20'den fazla Filistinliyi gözaltına aldı.

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