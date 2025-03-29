29 Mart 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları İsrailli yerleşimcilerden Filistinli aileye vahşi saldırı!
İsrailli yerleşimcilerden Filistinli aileye vahşi saldırı!

İsrailli yerleşimcilerden Filistinli aileye vahşi saldırı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.03.2025 18:05
Batı Şeria'daki El Halil kentinin güneyinde yer alan Masafer Yatta'da maskeli İsrailli yerleşimciler, bir köydeki Filistinli aileyi hedef aldı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntülerde, maskeli yerleşimcilerin ellerindeki taş ve sopalarla bir eve geldiği, daha sonra baba ile oğluna vahşice saldırdığı görüldü. Korkunç saldırının ardından baba ile oğlu ağır yaralandı. Babanın beyin kanaması ve kafatası kırıkları nedeniyle sağlık durumunun ciddi olduğu ve ameliyata alındığı öğrenildi. İsrail askerleri ise Filistinlilerin Yahudi yerleşimcilere saldırdığını iddia ederek köydeki 20'den fazla Filistinliyi gözaltına aldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsrailli yerleşimcilerden Filistinli aileye vahşi saldırı!
İsrailli yerleşimcilerden Filistinli aileye vahşi saldırı!
İsrailli yerleşimcilerden Filistinli aileye vahşi saldırı!
Asya’yı sarsan deprem: Ölü sayısı bini aştı!
Asya'yı sarsan deprem: Ölü sayısı bini aştı!
Tayland’ın başkentinde OHAL ilan edildi!
Tayland’ın başkentinde OHAL ilan edildi!
Doktora öğrencisi Rümeysa ABD’de gözaltında!
Doktora öğrencisi Rümeysa ABD'de gözaltında!
Putin’den Ukrayna önerisi: Geçici yönetim
Putin'den Ukrayna önerisi: Geçici yönetim
Emine Erdoğan’dan sıfır atık vurgusu!
Emine Erdoğan’dan sıfır atık vurgusu!
İsrail savaş uçakları Lübnan’ı vurdu
İsrail savaş uçakları Lübnan'ı vurdu
Ukrayna önerisi: Geçici yönetim
Ukrayna önerisi: Geçici yönetim
7,7 ve 6,4’lük depremler! Gökdelen inşaatı çöktü
7,7 ve 6,4'lük depremler! Gökdelen inşaatı çöktü
Myanmar’da 7,7 büyüklüğünde deprem!
Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem!
Amsterdam’da bıçaklı saldırı! A Haber bölgede
Amsterdam'da bıçaklı saldırı! A Haber bölgede
Parlamento kürsüsüne ölü balık ile geldi!
Parlamento kürsüsüne ölü balık ile geldi!
Daha Fazla Video Göster