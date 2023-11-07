07 Kasım 2023, Salı
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İsrail'in zulmü yıllara dayanıyor! 2009 yılındaki görüntüler kan dondurdu! Filistinlileri kendi evlerinde hapsettiler...
Katil İsrail, Gazze'de büyük bir katliam yaparken bölgede süren bu zulüm aslında uzun yıllara dayanıyor. 2009 yılında çekilen görüntülerde işgalci İsrail askerlerinin Filistinlileri kendi evlerinde hapsettiği görülürken, gazetecilerle ev halkının arasında geçen diyaloglar adeta bugüne ışık tuttu. Okuldan eve dönen çocuklar kapıda iki İsrail askeri tarafından karşılanırken evin babası Abdullah isimli Filistinli yaptığı açıklamada "Bizi sabah uyandırıp mutfağa gönderiyorlar. Yataklarda kendileri uyuyorlar." ifadelerini kullandı. İşte detaylar... .