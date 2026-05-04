İsrail'in telefon oyunu! Her birini takip cihazına çevirmişler

Kanada merkezli siber güvenlik araştırma grubu Citizen Lab, İsrail’in telekomünikasyon altyapısını kullanarak dünya çapında bir "takip ağı" kurduğunu deşifre etti. Aralarında Norveç’ten Tayland’a, Malezya’dan Güney Afrika’ya kadar 10’dan fazla ülkenin bulunduğu geniş bir coğrafyada binlerce telefonun anlık olarak takip edildiği, İsrail merkezli şirketlerin 5G sistemlerini bile küresel bir casus yazılım mekanizmasına dönüştürdüğü ortaya çıktı.