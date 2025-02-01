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İsrail’in serbest bıraktığı 143 Filistinli Gazze’de

İsrail'in serbest bıraktığı 143 Filistinli Gazze'de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.02.2025 20:18
İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması çerçevesindeki 4. esir takası bugün gerçekleştirildi. Hamas 3 İsrailli esiri, İsrail ise 183 Filistinli mahkumu serbest bıraktı. Serbest bırakılan Filistinli mahkumlardan 143'ü, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Avrupa Gazze Hastanesi'ne getirildi. Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'ne ait otobüslerle getirilen Filistinliler, aileleri tarafından tekbirler ve sevinç gözyaşlarıyla karşılandı.
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İsrail’in serbest bıraktığı 143 Filistinli Gazze’de
İsrail’in serbest bıraktığı 143 Filistinli Gazze’de
İsrail'in serbest bıraktığı 143 Filistinli Gazze'de
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