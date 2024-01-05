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İsrail’in şehit ettiği Salih el-Aruri’nin ailesi A Haber’e konuştu: İslam ümmetinin evladı katledildi! Türkiye’yi çok severdi

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Giriş: 05.01.2024 13:12
Gazze’de 7 Ekim’de büyük bir soykırıma imza atan Siyonist ve katil İsrail yıllardır Salih el-Aruri’nin peşindeydi. Aruri, her defasında fitne yuvası MOSSAD ajanlarını anlattı. Aruri terör devleti İsrail işgaline direnen Filistinlilerin beyin takımındaydı. 2 Ocak 2024 Salı günü Lübnan’ın başkentinde insansız hava aracıyla düzenlenen alçak saldırıda hayatını kaybetti. Şehadeti sonrası A Haber Aruri’nin ailesine ulaştı. Röportajda aile yakınlarının, “İslam ümmetinin evladı katledildi! Türkiye’yi çok severdi”  mesajı yer aldı.
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