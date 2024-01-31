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İsrail'in savaş suçunu A Haber görüntüledi!

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Giriş: 31.01.2024 20:32
İsrail Lübnan topraklarına bir kez daha fosfor bombasıyla saldırdı. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve kameraman İlhan Tanrıöver o anları görüntüledi.
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