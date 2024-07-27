27 Temmuz 2024, Cumartesi
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İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ne yönelik roketli saldırı! A Haber'de çarpıcı açıklama: İsrail saldırıyı kendisi yaptı!
İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesine yönelik roket saldırısında 10 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kadar yaralı olduğu bildirildi. Katil İsrail devletinin Savunma Bakanı ve Genelkurmayı olayı değerlendirmek için görüştü. İsrail'den topyekün savaş tehdidi geldi. A Haber canlı yayınına katılan Gazeteci Ekrem Kızıltaş Golan’da yapılan roketli saldırı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kızıltaş açıklamalarında “İsrail saldırıyı kendi kendine yaptı, ‘ben öldürüyorum fakat Hizbullah’ta öldürüyor’ diyebilmek adına” ifadelerini kullandı.