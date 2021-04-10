İsrail’in haritalara yansıyan işgal planı! Ayrım duvarı ile hapsolan hayatlar

1967 yılından bu yana işgal altında tutulan Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimlerinde yaşayan kişi sayısı yarım milyona ulaştı. Bugün Filistin'in haritadaki yerini sorsak yanıt vermekte zorlanacağımız günlerdeyiz. İsrail,, işgal topraklarına her geçen gün bir yenisini eklerken Filistinliler ayrım duvar-ları-nın arasına sıkışıp kalmış durumda. Üstelik bunu yaparken artık ne bir bahaneleri var ne de gizlemeye ihtiyaç duyuyorlar. İsrail 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 50 yıldan uzun bir süre içinde 250'den fazla yerleşim birimi inşa etti. Batı Şeria, yüzyıllardır bugün sayıları 3 milyonu bulan Filistinli Araplara ev sahipliği yapıyor. Ve Filistin'in kalbi olarak görülüyor. Yahudi yerleşimciler, 1967'deki savaşı izleyen yıllarda Batı Şeria'ya taşınmaya başladı. Bazıları bunu Tevrat'ta yazan "kutsal vatana dönüş" olarak görüyordu. Yerleşimler 1980'lerin ortasında büyük sayılara ulaştı. Kısa sürede Batı Şeria'nın her yerine yayıldılar. Ancak uluslararası yasalara göre bu yerleşimler yasa dışı. Peki Batı Şeria'da yaşayan Yahudi yerleşimciler işgal topraklarında oturduklarını kabul ediyor mu? A Haber’in hazırladığı Perspektif bu hafta, bu sorunun yanıtını aradı.