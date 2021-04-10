10 Nisan 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları İsrail’in haritalara yansıyan işgal planı! Ayrım duvarı ile hapsolan hayatlar

İsrail’in haritalara yansıyan işgal planı! Ayrım duvarı ile hapsolan hayatlar

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.04.2021 15:38
Güncelleme:10.04.2021 15:40
1967 yılından bu yana işgal altında tutulan Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimlerinde yaşayan kişi sayısı yarım milyona ulaştı. Bugün Filistin'in haritadaki yerini sorsak yanıt vermekte zorlanacağımız günlerdeyiz. İsrail,, işgal topraklarına her geçen gün bir yenisini eklerken Filistinliler ayrım duvar-ları-nın arasına sıkışıp kalmış durumda. Üstelik bunu yaparken artık ne bir bahaneleri var ne de gizlemeye ihtiyaç duyuyorlar. İsrail 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 50 yıldan uzun bir süre içinde 250'den fazla yerleşim birimi inşa etti. Batı Şeria, yüzyıllardır bugün sayıları 3 milyonu bulan Filistinli Araplara ev sahipliği yapıyor. Ve Filistin'in kalbi olarak görülüyor. Yahudi yerleşimciler, 1967'deki savaşı izleyen yıllarda Batı Şeria'ya taşınmaya başladı. Bazıları bunu Tevrat'ta yazan "kutsal vatana dönüş" olarak görüyordu. Yerleşimler 1980'lerin ortasında büyük sayılara ulaştı. Kısa sürede Batı Şeria'nın her yerine yayıldılar. Ancak uluslararası yasalara göre bu yerleşimler yasa dışı. Peki Batı Şeria'da yaşayan Yahudi yerleşimciler işgal topraklarında oturduklarını kabul ediyor mu? A Haber’in hazırladığı Perspektif bu hafta, bu sorunun yanıtını aradı.

Ayrım duvarı ile hapsolan hayatlar
Ayrım duvarı ile hapsolan hayatlar
Meclis’e alınmayan vekil A Haber’e konuştu!
Meclis’e alınmayan vekil A Haber’e konuştu!
Dünya diken üstünde! Savaş kapıda mı?
Dünya diken üstünde! Savaş kapıda mı?
Rusya ile savaşın eşiğindeki ülkeden Türkiye hamlesi!
Rusya ile savaşın eşiğindeki ülkeden Türkiye hamlesi!
Londra Büyükelçisi A Haber’e konuştu
Londra Büyükelçisi A Haber’e konuştu
Sürü bağışıklığı oluşuyor
Sürü bağışıklığı oluşuyor
İngiltere Prensi hayatını kaybetti
İngiltere Prensi hayatını kaybetti
Atanmış Mario Draghi kimdir?
Atanmış Mario Draghi kimdir?
Yeni küresel denklem nasıl şekilleniyor?
Yeni küresel denklem nasıl şekilleniyor?
Pandemiye yenik düştü! Simge dükkan...
Pandemiye yenik düştü! Simge dükkan...
İngiltere'de yeni vaka ve ölüm sayıları hızla düşüyor
İngiltere'de yeni vaka ve ölüm sayıları hızla düşüyor
Türkler bir gece ansızın gitti ve zulme 'dur' dedi
Türkler bir gece ansızın gitti ve zulme 'dur' dedi
Daha Fazla Video Göster