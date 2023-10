İsrail’in Gazze’yi işgal planı ortaya çıktı!

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 9. gününde devam ederken, kara harekatı da artık an meselesi. Gazze'deki can kaybı 2 bin 329'a yükselirken, ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times, İsrail'in Gazze'yi işgal planını yazdı. Buna göre İsrail, bölgeye 10 bin asker göndererek, Gazze'yi kontrol eden Hamas'ın en üst siyasi ve askeri hiyerarşisini ortadan kaldıracak. Saldırının 2006'daki İkinci Lübnan Savaşı'ndan bu yana en büyük saldırı olacağı iddia ediliyor.