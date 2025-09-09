09 Eylül 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları İsrail’in Doha’ya düzenlediği saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı
İsrail’in Doha’ya düzenlediği saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı

İsrail’in Doha’ya düzenlediği saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.09.2025 22:11
İsrail’in Katar’ın başkenti Doha'da ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes önerisini görüşen Hamas'ın liderlerini hedef aldığı saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüler, saldırı anı anbean kayıt altına alındı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsrail’in Doha’ya düzenlediği saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Doha’ya düzenlenenen saldırının yeni görüntüler ortaya çıktı
Doha'ya düzenlenenen saldırının yeni görüntüler ortaya çıktı
Milanovic’ten İsrail’e sert tepki!
Milanovic’ten İsrail’e sert tepki!
İran ve Mısır’dan Gazze gündemli kritik görüşme
İran ve Mısır’dan Gazze gündemli kritik görüşme
İsrail Doha’yı vurdu! İlk görüntüler A Haber’de
İsrail Doha'yı vurdu! İlk görüntüler A Haber'de
Batı, Sırpları haklarından mahrum bırakmak istiyor
“Batı, Sırpları haklarından mahrum bırakmak istiyor”
İsrail’den Doha’da Hamas heyetine suikast saldırısı
İsrail’den Doha’da Hamas heyetine suikast saldırısı
Katil İsrail Doha’da bu binayı hedef aldı
Katil İsrail Doha’da bu binayı hedef aldı
İsrail’den Katar’da Hamas’a suikast
"İsrail’den Katar’da Hamas’a suikast"
Almanya’dan Ukrayna’ya güvenlik garantisi
Almanya'dan Ukrayna'ya güvenlik garantisi
İsrail’e silah üreten fabrikayı bastılar!
İsrail'e silah üreten fabrikayı bastılar!
BM harekete geçmeli
"BM harekete geçmeli"
Sumud filosundaki Türk aktivist A Haber’de
Sumud filosundaki Türk aktivist A Haber'de
Daha Fazla Video Göster