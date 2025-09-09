09 Eylül 2025, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
İsrail’in Doha’ya düzenlediği saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı
İsrail’in Katar’ın başkenti Doha'da ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes önerisini görüşen Hamas'ın liderlerini hedef aldığı saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüler, saldırı anı anbean kayıt altına alındı.