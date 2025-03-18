İsrail’den sahur vakti ABD onaylı katliam!

İsrail Gazze’de sahurda katliam yaptı. Ateşkes çöktü. Sahurda gerçekleşen saldırılarda çoğu çocuk ve kadın en az 413 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu ise geniş çaplı saldırılara başladıklarını duyurdu. İsrail'in katliam öncesinde ABD’nin onayını aldı. Beyaz Saray Sözcüsü kıyamet kopacak derken, Hamas ise Netanyahu'nun rehineleri kurban etmeye karar verdiğini vurguladı. Güvenlik konseyinin acil toplanmasını istedi

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