16 Eylül 2025, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
İsrail’den Gazze’ye “Gideon’un Savaş Arabaları II” saldırısı
İsrail ordusu, Güney Komutanlığı’na bağlı 98, 162 ve 36. Tümenin katılımıyla Gazze şehri genelinde geniş çaplı saldırı başlattı. “Gideon’un Savaş Arabaları II” adı verilen saldırı kapsamında çok sayıda nokta vuruldu, tank ve zırhlı araçların Gazze’ye doğru ilerlediği anlara ait görüntüler paylaşıldı.