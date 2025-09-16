İsrail’den Gazze’ye “Gideon’un Savaş Arabaları II” saldırısı

İsrail ordusu, Güney Komutanlığı’na bağlı 98, 162 ve 36. Tümenin katılımıyla Gazze şehri genelinde geniş çaplı saldırı başlattı. “Gideon’un Savaş Arabaları II” adı verilen saldırı kapsamında çok sayıda nokta vuruldu, tank ve zırhlı araçların Gazze’ye doğru ilerlediği anlara ait görüntüler paylaşıldı.

