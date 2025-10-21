İsrail'den Gazze'de "sarı hat" terörü! "Sarı hat" nerede başlıyor, nerede bitiyor?

İsrail güçlerinin çekildiği alanı gösteren “sarı hat”, Filistinliler için yaşamla ölüm arasındaki hayali bir sınır haline geldi. Filistinli yetkililer, ateşkese rağmen hattın defalarca ihlal edildiğini ve Refah’tan Gazze şehir merkezine kadar uzanan hattın siviller için ölümcül riskler yarattığını bildiriyor. İddialara göre, hattı ihlal edenlere yönelik sert müdahaleler nedeniyle sivillerin güvenli hareket etmesi mümkün olmuyor; kadın, çocuk ayrımı gözetmeksizin açılan ateş vakaları endişe yaratıyor. Bölgedeki insani yardım ulaşımı ve sivil güvenliği için uluslararası gözlem ve etkin koruma çağrıları sürüyor.

