İsrail yine sivilleri vurdu! Okullar, evler ve kamplar füzelerin hedefindeydi

Gazze'de yine birçok ev ve okul füzelerin hedefi oldu. Onlarca masum sivil hayatını kaybetti. Netanyahu hükümeti Han Yunus kentine tahliye uyarısı yayınladı. Ancak tahliye başlamadan yine sivillerin üzerine bomba yağdı. İşte bölgeden son gelişmeler…

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